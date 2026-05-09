Ryan Drake

Ryan Drake

bowler

Full name:Ryan Drake
Nationality:Japan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings77
Overs16.516.5
Balls--
Maidens00
Runs138138
Wickets66
Avg2323
SR16.8316.83
Eco8.198.19
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings44
Not outs33
Runs55
Balls Faced99
Avg55
SR55.5555.55
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Ryan Drake Schedule & Results

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