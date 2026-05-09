T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
bowler
|Full name:
|Ryan Drake
|Nationality:
|Japan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|7
|7
|Overs
|16.5
|16.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|138
|138
|Wickets
|6
|6
|Avg
|23
|23
|SR
|16.83
|16.83
|Eco
|8.19
|8.19
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|4
|4
|Not outs
|3
|3
|Runs
|5
|5
|Balls Faced
|9
|9
|Avg
|5
|5
|SR
|55.55
|55.55
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74