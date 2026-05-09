Japan

Japan

Gender:Men

Players

2026 Players

Abdul Samad

Abhishek Anand

Alexander Shirai-Patmore

Japan

Benjamin Gou Ito-Davis

Japan

Charles Hinze

Japan

Declan Suzuki-McComb

Japan

Esam Rahman

Ibrahim Takahashi

Japan

Kendel Kadowaki-Fleming

Japan

Kohei Kubota

Japan

Lachlan Yamamoto-Lake

Japan

Makoto Taniyama

Japan

Muneeb Siddique

Piyush Kumbhare

Japan

Reo Sakurano-Thomas

Japan

Ryan Drake

Japan

Sabaorish Ravichandran

Japan

Shoma Slater

Japan

Supun Navarathna

Japan

Tsuyoshi Takada

Japan

Wataru Miyauchi

Japan

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played4
Won3
Drawn0
Lost1
No result0

Japan Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Namibia

Namibia

Germany

Germany

President Xi

President Xi

Windward Islands

Windward Islands

Philippines

Philippines

Hong Kong, China

Hong Kong, China

Best of The Rest

Best of The Rest

Austria

Austria

Vanuatu

Vanuatu

Italy

Italy