Match details Japan vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

JAP
JAP

121

PNG
PNG

95

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Japan won the toss and opt to bat
Time:Monday, May 18, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Japan Squad

Players
BenchAnand Abhishek, Gou Ito-Davis Benjamin, Hinze Charles, Kadowaki-Fleming Kendel, Mccomb Declan, Miyauchi Wataru, Rahman Esam, Ravichandran Sabaorish, Sakurano-Thomas Reo, Samad Abdul, Shirai-Patmore Alexander, Slater Shoma, Takahashi Ibrahim, Taniyama Makoto

Papua New Guinea Squad

Players
BenchAni Ryan, Bau Sese, Charlie Michael, Frank Gaba, Kariko John, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Oru Aue, Pala Ura Tony, Ray Boio, Siaka Lega, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet