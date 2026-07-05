Charles Waiswa

Charles Waiswa

bowler

Full name:Charles Waiswa
Nationality:Uganda

Teams

2023 Teams

Uganda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152933
Innings10102831
Overs29.0115.4211.498.0
Balls----
Maidens016200
Runs255403983781
Wickets13153628
Avg19.6126.8627.327.89
SR13.3846.2635.2721
Eco8.793.484.647.96
BB4744
4w1111
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1152933
Innings382220
Not outs1497
Runs233274161
Balls Faced181520161
Avg11.585.6912.38
SR127.7721.050100
Fours1007
Fifties0000
Sixies1006
Highest14111825
Hundreds0000

Another Players

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