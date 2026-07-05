Charles Waiswa
bowler
|Full name:
|Charles Waiswa
|Nationality:
|Uganda
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|29
|33
|Innings
|10
|10
|28
|31
|Overs
|29.0
|115.4
|211.4
|98.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|16
|20
|0
|Runs
|255
|403
|983
|781
|Wickets
|13
|15
|36
|28
|Avg
|19.61
|26.86
|27.3
|27.89
|SR
|13.38
|46.26
|35.27
|21
|Eco
|8.79
|3.48
|4.64
|7.96
|BB
|4
|7
|4
|4
|4w
|1
|1
|1
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|5
|29
|33
|Innings
|3
|8
|22
|20
|Not outs
|1
|4
|9
|7
|Runs
|23
|32
|74
|161
|Balls Faced
|18
|152
|0
|161
|Avg
|11.5
|8
|5.69
|12.38
|SR
|127.77
|21.05
|0
|100
|Fours
|1
|0
|0
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|6
|Highest
|14
|11
|18
|25
|Hundreds
|0
|0
|0
|0