Chen Zhuoyue

Chen Zhuoyue

all rounder

Full name:Chen Zhuoyue
Nationality:China

Teams

2023 Teams

China

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings33
Overs8.18.1
Balls--
Maidens00
Runs5555
Wickets44
Avg13.7513.75
SR12.2512.25
Eco6.736.73
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs11
Runs1818
Balls Faced1919
Avg66
SR94.7394.73
Fours11
Fifties00
Sixies11
Highest1313
Hundreds00

Another Players

Qi, Wang

Qi, Wang

Qiancheng, MA

Qiancheng, MA

Chenhao, Yin

Chenhao, Yin

Jinqi, Deng

Jinqi, Deng

Tianle, Zhao

Tianle, Zhao

Kunkun, Xie

Kunkun, Xie

Yuechao, Zong

Yuechao, Zong

Guolei, Wei

Guolei, Wei

Liuyang, Wang

Liuyang, Wang

Shilin, Luo

Shilin, Luo