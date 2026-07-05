Chen Zhuoyue
all rounder
|Full name:
|Chen Zhuoyue
|Nationality:
|China
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|3
|3
|Overs
|8.1
|8.1
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|55
|55
|Wickets
|4
|4
|Avg
|13.75
|13.75
|SR
|12.25
|12.25
|Eco
|6.73
|6.73
|BB
|4
|4
|4w
|1
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|4
|4
|Not outs
|1
|1
|Runs
|18
|18
|Balls Faced
|19
|19
|Avg
|6
|6
|SR
|94.73
|94.73
|Fours
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|13
|13
|Hundreds
|0
|0