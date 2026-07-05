Chengalpet Rajan Gnaneshwar

Chengalpet Rajan Gnaneshwar

batsman

Full name:Chengalpet Rajan Gnaneshwar
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Andhra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2281
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2281
Innings3970
Not outs300
Runs12241590
Balls Faced27882720
Avg3422.710
SR43.958.450
Fours175140
Fifties810
Sixies800
Highest125930
Hundreds200

Another Players

Kumar, B Santosh

Kumar, B Santosh

Reddy, Naren

Reddy, Naren

Reddy, Yeddala Girish Kumar

Reddy, Yeddala Girish Kumar

Tarun, Sanaboyina

Tarun, Sanaboyina

Varma, B.Munish

Varma, B.Munish

Kumar, Prasanth

Kumar, Prasanth

Akhil, Shambu

Akhil, Shambu

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

J Durga Kumar

J Durga Kumar

Prajith, Mudi

Prajith, Mudi