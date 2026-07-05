Chengalpet Rajan Gnaneshwar
batsman
|Full name:
|Chengalpet Rajan Gnaneshwar
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|8
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|8
|1
|Innings
|39
|7
|0
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|1224
|159
|0
|Balls Faced
|2788
|272
|0
|Avg
|34
|22.71
|0
|SR
|43.9
|58.45
|0
|Fours
|175
|14
|0
|Fifties
|8
|1
|0
|Sixies
|8
|0
|0
|Highest
|125
|93
|0
|Hundreds
|2
|0
|0