Cormac Micheal Joseph McLoughlin Gavin
batsman
|Full name:
|Cormac Micheal Joseph McLoughlin Gavin
|Nationality:
|Ireland
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|5
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|5
|2
|Innings
|4
|5
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|121
|108
|19
|Balls Faced
|216
|176
|24
|Avg
|30.25
|21.6
|9.5
|SR
|56.01
|61.36
|79.16
|Fours
|17
|12
|3
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|2
|0
|Highest
|86
|67
|16
|Hundreds
|0
|0
|0