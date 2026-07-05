Cormac Micheal Joseph McLoughlin Gavin

Cormac Micheal Joseph McLoughlin Gavin

batsman

Full name:Cormac Micheal Joseph McLoughlin Gavin
Nationality:Ireland

Teams

2024 Teams

Leinster Lightning

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches452
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches452
Innings452
Not outs000
Runs12110819
Balls Faced21617624
Avg30.2521.69.5
SR56.0161.3679.16
Fours17123
Fifties110
Sixies020
Highest866716
Hundreds000

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