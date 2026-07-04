Fiji Cricket Team Players

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Fiji

Gonerara, Ana

Fiji

Biu, Melaia

Fiji

Lomani, Lagakali Ecelina

Fiji

Kainoco, Ateca Isabelle Sigamosi Donald

Fiji

Erasito, Maeavhanisi

Fiji

Vuni, Sulia

Fiji

Vakuruivalu, Karalaini

Fiji

Waqavakatoga, Ilisapeci

Fiji

Muriyalo, Ruci

Fiji

Rodan, Mereani

Fiji

Dakainivanua, Peni

Fiji

Beitaki, Metuisela

Fiji

Kau, Qalo

Fiji

Tabuisulu, Siteri

Fiji

Waqavakatoga, Tevita Soko

Fiji

Vuniwaqa, Peni Volavola

Fiji

Kotoisuva, Peni

Fiji

Cama, Josaia

Fiji

Shah, Anish

Fiji

Sokovagone, Apete

Fiji

Vulisere, James

Fiji

Amoe, Kiera

Fiji

Kijiana, Silvia

Fiji

Levaci, Akosita

Fiji

Rokoro, Jasvil

Fiji

Waqanisau, Mele T

Fiji

Lomani, Semaema

Fiji

Acawei, Noa

Fiji

Tikotikoca, Manase

Fiji

Baleicikoibia, Josaia

Fiji

Tupou, Seru Marutu

Fiji