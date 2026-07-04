Lesotho Cricket Team Players

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Lesotho

Kobeli, Nthama Thandi Lydia

Lesotho

Damane, Khahliso

Lesotho

Mahe, Thato Julia

Lesotho

Mabathoana, Makopano Mary

Lesotho

Mokhachane, Nana Melydah

Lesotho

Mokoatsela, Mamothepane

Lesotho

Limema, Retsepile

Lesotho

Phohlo, Kananelo Relebohile

Lesotho

Pheko, Paballo Patricia

Lesotho

Mabitle, Kananelo

Lesotho

Lerotholi, Mpiti Gabriel

Lesotho

Leokaoke, Lebona Justice

Lesotho

VijayaKumar, Jayant

Lesotho

Patel, Sajid

Lesotho

Matsau, Molai Joseph

Lesotho

Ramphoma, Thabiso

Lesotho

Mejano, Bahlakoana

Lesotho

Molapo, Kananelo Marie

Lesotho

Ramabitsa, Tanki Lucy

Lesotho

Thekiso, Nthatuoa

Lesotho

Khabo, Tshepang

Lesotho

Phelenyane, Boitumelo

Lesotho

Tlali, Boitumelo

Lesotho