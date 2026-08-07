Debabrata Babrubahan Pradhan
all rounder
|Full name:
|Debabrata Babrubahan Pradhan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|22
|19
|Innings
|24
|22
|18
|Overs
|382.0
|159.4
|59.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|60
|13
|0
|Runs
|1291
|841
|434
|Wickets
|38
|24
|16
|Avg
|33.97
|35.04
|27.12
|SR
|60.31
|39.91
|22.12
|Eco
|3.37
|5.26
|7.35
|BB
|7
|3
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|22
|19
|Innings
|21
|17
|8
|Not outs
|1
|3
|3
|Runs
|398
|185
|32
|Balls Faced
|785
|259
|44
|Avg
|19.9
|13.21
|6.4
|SR
|50.7
|71.42
|72.72
|Fours
|49
|17
|4
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|8
|1
|0
|Highest
|89
|34
|13
|Hundreds
|0
|0
|0