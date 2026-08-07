Debabrata Babrubahan Pradhan

Debabrata Babrubahan Pradhan

all rounder

Full name:Debabrata Babrubahan Pradhan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches152219
Innings242218
Overs382.0159.459.0
Balls---
Maidens60130
Runs1291841434
Wickets382416
Avg33.9735.0427.12
SR60.3139.9122.12
Eco3.375.267.35
BB733
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches152219
Innings21178
Not outs133
Runs39818532
Balls Faced78525944
Avg19.913.216.4
SR50.771.4272.72
Fours49174
Fifties300
Sixies810
Highest893413
Hundreds000

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