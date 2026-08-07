Sandeep Pradeep Pattnaik

Sandeep Pradeep Pattnaik

batsman

Full name:Sandeep Pradeep Pattnaik
Nationality:India

Teams

2026 Teams

East Zone

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212312
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212312
Innings342212
Not outs202
Runs860684213
Balls Faced19001035211
Avg26.8731.0921.3
SR45.2666.08100.94
Fours1398029
Fifties162
Sixies151
Highest1239154
Hundreds200

Sandeep Pradeep Pattnaik Schedule & Results

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