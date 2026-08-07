Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Sandeep Pradeep Pattnaik
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|23
|12
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|23
|12
|Innings
|34
|22
|12
|Not outs
|2
|0
|2
|Runs
|860
|684
|213
|Balls Faced
|1900
|1035
|211
|Avg
|26.87
|31.09
|21.3
|SR
|45.26
|66.08
|100.94
|Fours
|139
|80
|29
|Fifties
|1
|6
|2
|Sixies
|1
|5
|1
|Highest
|123
|91
|54
|Hundreds
|2
|0
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR