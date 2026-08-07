Suryakant Basudev Pradhan

Suryakant Basudev Pradhan

bowler

Full name:Suryakant Basudev Pradhan
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches553552
Innings903551
Overs1683.2269.1168.2
Balls---
Maidens307254
Runs556913481174
Wickets1864647
Avg29.9429.324.97
SR54.335.121.48
Eco3.356.97
BB1174
4w602
5w810
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches553552
Innings722635
Not outs778
Runs1118193392
Balls Faced918181219
Avg17.210.1514.51
SR121.78106.63178.99
Fours1081619
Fifties600
Sixies661030
Highest653148
Hundreds000

Another Players

Dhupar, Rajesh Rajeev

Dhupar, Rajesh Rajeev

Prasad Roul, Sunil Kumar Sarada

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Pattnaik, Sandeep Pradeep

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Singh, Prayash Kumar

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Pradhan, Debabrata Babrubahan

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Yadav, Abhishek

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Beg, Mushtaq

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Pattanaik, Rakesh

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Mishra, Shantanu

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Rath, Anshy

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