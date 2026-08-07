Suryakant Basudev Pradhan
bowler
|Full name:
|Suryakant Basudev Pradhan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|35
|52
|Innings
|90
|35
|51
|Overs
|1683.2
|269.1
|168.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|307
|25
|4
|Runs
|5569
|1348
|1174
|Wickets
|186
|46
|47
|Avg
|29.94
|29.3
|24.97
|SR
|54.3
|35.1
|21.48
|Eco
|3.3
|5
|6.97
|BB
|11
|7
|4
|4w
|6
|0
|2
|5w
|8
|1
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|35
|52
|Innings
|72
|26
|35
|Not outs
|7
|7
|8
|Runs
|1118
|193
|392
|Balls Faced
|918
|181
|219
|Avg
|17.2
|10.15
|14.51
|SR
|121.78
|106.63
|178.99
|Fours
|108
|16
|19
|Fifties
|6
|0
|0
|Sixies
|66
|10
|30
|Highest
|65
|31
|48
|Hundreds
|0
|0
|0