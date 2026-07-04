Haroon Arshed
all rounder
|Full name:
|Haroon Arshed
|Nationality:
|Hong Kong, China
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|28
|1
|16
|28
|Innings
|1
|26
|1
|10
|26
|Overs
|3.0
|60.3
|9.0
|44.4
|60.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|2
|1
|Runs
|12
|491
|42
|230
|491
|Wickets
|0
|20
|0
|11
|20
|Avg
|0
|24.55
|0
|20.9
|24.55
|SR
|0
|18.15
|0
|24.36
|18.15
|Eco
|4
|8.11
|4.66
|5.14
|8.11
|BB
|0
|5
|0
|7
|5
|4w
|0
|1
|0
|0
|1
|5w
|0
|1
|0
|1
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|28
|1
|16
|28
|Innings
|0
|22
|2
|13
|22
|Not outs
|0
|7
|0
|2
|7
|Runs
|0
|330
|0
|202
|330
|Balls Faced
|0
|249
|11
|301
|249
|Avg
|0
|22
|0
|18.36
|22
|SR
|0
|132.53
|0
|67.1
|132.53
|Fours
|0
|26
|0
|13
|26
|Fifties
|0
|1
|0
|0
|1
|Sixies
|0
|9
|0
|2
|9
|Highest
|0
|68
|0
|37
|68
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0