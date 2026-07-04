Haroon Arshed

Haroon Arshed

all rounder

Full name:Haroon Arshed
Nationality:Hong Kong, China

Teams

2023 Teams

Hong Kong, China

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12811628
Innings12611026
Overs3.060.39.044.460.3
Balls-----
Maidens01021
Runs1249142230491
Wickets02001120
Avg024.55020.924.55
SR018.15024.3618.15
Eco48.114.665.148.11
BB05075
4w01001
5w01011
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12811628
Innings02221322
Not outs07027
Runs03300202330
Balls Faced024911301249
Avg022018.3622
SR0132.53067.1132.53
Fours02601326
Fifties01001
Sixies09029
Highest06803768
Hundreds00000

Another Players

Khan, Hamed

Khan, Hamed

Khan, Nizakat

Khan, Nizakat

Khan, Ehsan

Khan, Ehsan

Ghazanfar, Mohammad

Ghazanfar, Mohammad

Mathur, Shiv

Mathur, Shiv

Murtaza, Yasim

Murtaza, Yasim

Waheed, Mohammad

Waheed, Mohammad

Hayat, Babar

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Rath, Anshy

Rath, Anshy

Shukla, Ayush

Shukla, Ayush