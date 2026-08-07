Hiral Patel

Hiral Patel

batsman

Full name:Hiral Patel
Nationality:Canada

Teams

2023 Teams

Lone Star Athletics

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches231583144
Innings166102327
Overs68.111.558.0115.163.4
Balls-----
Maidens30970
Runs35397236528521
Wickets10271316
Avg35.348.533.7140.6132.56
SR40.935.549.7153.1523.87
Eco5.178.194.064.588.18
BB42443
4w10110
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches231583144
Innings2315153044
Not outs11021
Runs468294304634793
Balls Faced584285517799825
Avg21.272120.2622.6418.44
SR80.13103.1558.879.3496.12
Fours562843730
Fifties22143
Sixies831120
Highest6288936288
Hundreds00000

Another Players

Pathare, Sidhesh

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Menon, Shahiq

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Saripella, Josh

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Desai, Jay

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Khalid, Hamza

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Kannantha, Arya

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Hamza, Amir

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Bhattad, Pranav

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Suyal, Pawan Shakland

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Satheesh, Shreyan

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