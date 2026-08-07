Hiral Patel
batsman
|Full name:
|Hiral Patel
|Nationality:
|Canada
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|15
|8
|31
|44
|Innings
|16
|6
|10
|23
|27
|Overs
|68.1
|11.5
|58.0
|115.1
|63.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|9
|7
|0
|Runs
|353
|97
|236
|528
|521
|Wickets
|10
|2
|7
|13
|16
|Avg
|35.3
|48.5
|33.71
|40.61
|32.56
|SR
|40.9
|35.5
|49.71
|53.15
|23.87
|Eco
|5.17
|8.19
|4.06
|4.58
|8.18
|BB
|4
|2
|4
|4
|3
|4w
|1
|0
|1
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|15
|8
|31
|44
|Innings
|23
|15
|15
|30
|44
|Not outs
|1
|1
|0
|2
|1
|Runs
|468
|294
|304
|634
|793
|Balls Faced
|584
|285
|517
|799
|825
|Avg
|21.27
|21
|20.26
|22.64
|18.44
|SR
|80.13
|103.15
|58.8
|79.34
|96.12
|Fours
|56
|28
|43
|73
|0
|Fifties
|2
|2
|1
|4
|3
|Sixies
|8
|3
|1
|12
|0
|Highest
|62
|88
|93
|62
|88
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0