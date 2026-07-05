Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Gender:Men

Players

2023 Players

Aarin Nadkarni

USA

Amir Hamza Hotak

Afghanistan

Arya Kannantha

Gourav Bajaj

Hamza Khalid

Hiral Patel

Canada

Imran Khan

Pakistan

Josh Saripella

Laksh Parikh

Milind Kumar

India

Nitish Roenick Kumar

Canada

Pawan Shakland Suyal

India

Pranav Bhattad

Ruvindu Gunasekera

Canada

Shahiq Menon

Shayan Jahangir

Pakistan

Shreyan Satheesh

Shubham Subhash Ranjane

India

Sidhesh Rajesh Pathare

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result1

Another teams

Houston Hurricanes

Houston Hurricanes

Bermuda U19

Bermuda U19

Hubli Tigers

Hubli Tigers

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

New England Eagles

New England Eagles

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants