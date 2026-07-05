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2023 Players
Aarin Nadkarni
USA
Amir Hamza Hotak
Afghanistan
Arya Kannantha
Gourav Bajaj
Hamza Khalid
Hiral Patel
Canada
Imran Khan
Pakistan
Josh Saripella
Laksh Parikh
Milind Kumar
India
Nitish Roenick Kumar
Pawan Shakland Suyal
Pranav Bhattad
Ruvindu Gunasekera
Shahiq Menon
Shayan Jahangir
Shreyan Satheesh
Shubham Subhash Ranjane
Sidhesh Rajesh Pathare
Minor League 2023
Houston Hurricanes
Bermuda U19
Hubli Tigers
Bengaluru Blasters
Baltimore Royals
Silicon Valley Strikers
New Jersey Somerset Cavaliers
Orlando Galaxy
New England Eagles
Dallas Xforia Giants