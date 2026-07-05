Imran Khan
bowler
|Full name:
|Imran Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|1
|11
|56
|Innings
|1
|3
|1
|11
|56
|Overs
|24.0
|12.0
|24.0
|86.0
|205.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|3
|1
|2
|Runs
|73
|106
|73
|473
|1583
|Wickets
|1
|2
|1
|14
|82
|Avg
|73
|53
|73
|33.78
|19.3
|SR
|144
|36
|144
|36.85
|15.02
|Eco
|3.04
|8.83
|3.04
|5.5
|7.7
|BB
|1
|2
|1
|4
|4
|4w
|0
|0
|0
|1
|4
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|1
|11
|56
|Innings
|2
|1
|2
|9
|18
|Not outs
|1
|0
|1
|3
|9
|Runs
|10
|0
|10
|55
|55
|Balls Faced
|23
|1
|23
|75
|58
|Avg
|10
|0
|10
|9.16
|6.11
|SR
|43.47
|0
|43.47
|73.33
|94.82
|Fours
|2
|0
|2
|4
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|2
|2
|Highest
|5
|0
|5
|24
|14
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0