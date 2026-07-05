Imran Khan

Imran Khan

bowler

Full name:Imran Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Lone Star Athletics

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches1311156
Innings1311156
Overs24.012.024.086.0205.2
Balls-----
Maidens30312
Runs73106734731583
Wickets1211482
Avg73537333.7819.3
SR1443614436.8515.02
Eco3.048.833.045.57.7
BB12144
4w00014
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches1311156
Innings212918
Not outs10139
Runs100105555
Balls Faced231237558
Avg100109.166.11
SR43.47043.4773.3394.82
Fours20244
Fifties00000
Sixies00022
Highest5052414
Hundreds00000

Another Players

Pathare, Sidhesh

Pathare, Sidhesh

Menon, Shahiq

Menon, Shahiq

Saripella, Josh

Saripella, Josh

Desai, Jay

Desai, Jay

Khalid, Hamza

Khalid, Hamza

Kannantha, Arya

Kannantha, Arya

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Bhattad, Pranav

Bhattad, Pranav

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Satheesh, Shreyan

Satheesh, Shreyan