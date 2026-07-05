Jack Tector

Jack Tector

batsman

Full name:Jack Tector
Nationality:Ireland

Teams

2024 Teams

Leinster Lightning

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches122813
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches122813
Innings162813
Not outs110
Runs554584271
Balls Faced1035827219
Avg36.9321.6220.84
SR53.5270.61123.74
Fours776633
Fifties542
Sixies056
Highest8711059
Hundreds010

Another Players

Lues, Dylan

Lues, Dylan

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Tector, Harry

Tector, Harry

Rosslee, Adam

Rosslee, Adam

Doheny, Stephen

Doheny, Stephen

Lynch, Seamus

Lynch, Seamus

McNicholl, Sean

McNicholl, Sean

Hand, Fionn

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David O’Halloran

David O’Halloran

Harbinson, Samuel James

Harbinson, Samuel James