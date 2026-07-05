Jack Tector
batsman
|Full name:
|Jack Tector
|Nationality:
|Ireland
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|28
|13
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|28
|13
|Innings
|16
|28
|13
|Not outs
|1
|1
|0
|Runs
|554
|584
|271
|Balls Faced
|1035
|827
|219
|Avg
|36.93
|21.62
|20.84
|SR
|53.52
|70.61
|123.74
|Fours
|77
|66
|33
|Fifties
|5
|4
|2
|Sixies
|0
|5
|6
|Highest
|87
|110
|59
|Hundreds
|0
|1
|0