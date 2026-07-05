Jake Samuel Edward Dunford
wicket keeper
|Full name:
|Jake Samuel Edward Dunford
|Nationality:
|Jersey
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|31
|2
|20
|31
|Innings
|0
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|31
|2
|20
|31
|Innings
|4
|17
|2
|13
|17
|Not outs
|0
|9
|0
|1
|9
|Runs
|10
|148
|1
|142
|148
|Balls Faced
|27
|157
|4
|236
|157
|Avg
|2.5
|18.5
|0.5
|11.83
|18.5
|SR
|37.03
|94.26
|25
|60.16
|94.26
|Fours
|0
|14
|0
|11
|14
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|0
|Highest
|4
|45
|1
|35
|45
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0