Jake Samuel Edward Dunford

Jake Samuel Edward Dunford

wicket keeper

Full name:Jake Samuel Edward Dunford
Nationality:Jersey

Teams

2025 Teams

Jersey

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches53122031
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches53122031
Innings41721317
Not outs09019
Runs101481142148
Balls Faced271574236157
Avg2.518.50.511.8318.5
SR37.0394.262560.1694.26
Fours01401114
Fifties00000
Sixies00000
Highest44513545
Hundreds00000

Another Players

Smith, James

Smith, James

Richardson, George Franklin

Richardson, George Franklin

Carlyon, Harrison

Carlyon, Harrison

Stevens, Ben

Stevens, Ben

Hawkins-Kay, Anthony

Hawkins-Kay, Anthony

Lawrenson, Joshua

Lawrenson, Joshua

Sumerauer, Julius

Sumerauer, Julius

Robertson, William

Robertson, William

Perchard, Charles

Perchard, Charles

Blampied, Dominic

Blampied, Dominic