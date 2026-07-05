Jane Butterly

Jane Butterly

all rounder

Full name:Jane Butterly

Teams

2026 Teams

Typhoons Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced1
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Jane Butterly Schedule & Results

Another Players

Thomson, Sinead

Thomson, Sinead

Forbes, Sarah

Forbes, Sarah

Raack, Celeste

Raack, Celeste

Thompson, Sinead

Thompson, Sinead

Walsh, Alice

Walsh, Alice

Waldron, Mary

Waldron, Mary

Stokell, Rebecca

Stokell, Rebecca

Loughran, Joanna

Loughran, Joanna

Gough, Rebecca

Gough, Rebecca

McBride, Lara

McBride, Lara