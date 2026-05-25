Mary Veronica Waldron

Mary Veronica Waldron

wicket keeper

Full name:Mary Veronica Waldron
Nationality:Ireland

Teams

2026 Teams

Ireland Women

Typhoons Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches578815
Innings002
Overs003.0
Balls---
Maidens000
Runs0023
Wickets000
Avg000
SR000
Eco007.66
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches578815
Innings466115
Not outs7152
Runs487531358
Balls Faced1160662347
Avg12.4811.5427.53
SR41.9880.21103.17
Fours425135
Fifties012
Sixies004
Highest425556
Hundreds000

Mary Veronica Waldron Schedule & Results

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultNew Zealand vs Ireland

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

140

IRL

IRL

136

ResultSri Lanka vs Ireland

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

SRI

SRI

134

IRL

IRL

130

ResultWest Indies vs Ireland

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

128

IRL

IRL

129

Another Players

Murray, Cara

Murray, Cara

Thomson, Sinead

Thomson, Sinead

Forbes, Sarah

Forbes, Sarah

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Kerrison, Anna

Kerrison, Anna

Raack, Celeste

Raack, Celeste

Prendergast, Orla

Prendergast, Orla

Thompson, Sinead

Thompson, Sinead

Sparrow, Jenny

Sparrow, Jenny

Walsh, Alice

Walsh, Alice