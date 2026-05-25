Super 20 Series, Women
Typhoons vs Dragons
Super 20 Series, Women
TYP
153
DRA
161
wicket keeper
|Full name:
|Mary Veronica Waldron
|Nationality:
|Ireland
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|57
|88
|15
|Innings
|0
|0
|2
|Overs
|0
|0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|23
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|7.66
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|57
|88
|15
|Innings
|46
|61
|15
|Not outs
|7
|15
|2
|Runs
|487
|531
|358
|Balls Faced
|1160
|662
|347
|Avg
|12.48
|11.54
|27.53
|SR
|41.98
|80.21
|103.17
|Fours
|42
|51
|35
|Fifties
|0
|1
|2
|Sixies
|0
|0
|4
|Highest
|42
|55
|56
|Hundreds
|0
|0
|0
Super 20 Series, Women
TYP
153
DRA
161
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
SCO
161
IRL
121
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
ENG
119
IRL
118
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
NZL
140
IRL
136
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
SRI
134
IRL
130
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
WIN
128
IRL
129
Super 50 Series, Women
DRA
TYP
Super 50 Series, Women
TYP
DRA
Super 50 Series, Women
DRA
TYP