Josh Lawrenson

Josh Lawrenson

batsman

Full name:Josh Lawrenson
Nationality:Jersey

Teams

2025 Teams

Farmers Cc

Jersey

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches58168
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches58168
Innings55165
Not outs0111
Runs2437466974
Balls Faced3127486574
Avg48.618.544.618.5
SR77.8810077.34100
Fours187557
Fifties1040
Sixies2040
Highest1143611436
Hundreds1020

Another Players

Smith, James

Smith, James

Richardson, George Franklin

Richardson, George Franklin

Carlyon, Harrison

Carlyon, Harrison

Hald, Oliver

Hald, Oliver

Stevens, Ben

Stevens, Ben

Hawkins-Kay, Anthony

Hawkins-Kay, Anthony

Lawrenson, Joshua

Lawrenson, Joshua

Sumerauer, Julius

Sumerauer, Julius

Shenton, Thomas

Shenton, Thomas

Bradbury, Adam

Bradbury, Adam