Josh Lawrenson
batsman
|Full name:
|Josh Lawrenson
|Nationality:
|Jersey
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|16
|8
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|5
|8
|16
|8
|Innings
|5
|5
|16
|5
|Not outs
|0
|1
|1
|1
|Runs
|243
|74
|669
|74
|Balls Faced
|312
|74
|865
|74
|Avg
|48.6
|18.5
|44.6
|18.5
|SR
|77.88
|100
|77.34
|100
|Fours
|18
|7
|55
|7
|Fifties
|1
|0
|4
|0
|Sixies
|2
|0
|4
|0
|Highest
|114
|36
|114
|36
|Hundreds
|1
|0
|2
|0