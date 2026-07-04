Keon Jovani Harding
bowler
|Full name:
|Keon Jovani Harding
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|21
|21
|1
|Innings
|1
|41
|21
|1
|Overs
|10.0
|462.4
|154.4
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|72
|12
|0
|Runs
|88
|1810
|787
|10
|Wickets
|0
|65
|34
|0
|Avg
|0
|27.84
|23.14
|0
|SR
|0
|42.7
|27.29
|0
|Eco
|8.8
|3.91
|5.08
|10
|BB
|0
|10
|4
|0
|4w
|0
|3
|3
|0
|5w
|0
|4
|0
|0
|10w
|0
|1
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|21
|21
|1
|Innings
|1
|31
|16
|0
|Not outs
|1
|7
|7
|0
|Runs
|1
|271
|81
|0
|Balls Faced
|1
|588
|147
|0
|Avg
|0
|11.29
|9
|0
|SR
|100
|46.08
|55.1
|0
|Fours
|0
|28
|8
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|6
|0
|0
|Highest
|1
|27
|13
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
|0