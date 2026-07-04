Keon Jovani Harding

Keon Jovani Harding

bowler

Full name:Keon Jovani Harding
Nationality:Barbados

Teams

2023 Teams

Barbados Pride

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches121211
Innings141211
Overs10.0462.4154.41.0
Balls----
Maidens072120
Runs88181078710
Wickets065340
Avg027.8423.140
SR042.727.290
Eco8.83.915.0810
BB01040
4w0330
5w0400
10w0100

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches121211
Innings131160
Not outs1770
Runs1271810
Balls Faced15881470
Avg011.2990
SR10046.0855.10
Fours02880
Fifties0000
Sixies0600
Highest127130
Hundreds0000

Another Players

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Walcott, Tevyn

Walcott, Tevyn

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Carter, Jonathan

Carter, Jonathan

Holder, Chaim

Holder, Chaim

Holder, Jason

Holder, Jason

Springer, Shamar

Springer, Shamar

Hope, Shai

Hope, Shai

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Brooks, Shamarh

Brooks, Shamarh