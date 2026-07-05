Tevyn Walcott
wicket keeper
|Full name:
|Tevyn Walcott
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|19
|26
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|19
|26
|Innings
|34
|18
|Not outs
|5
|3
|Runs
|785
|254
|Balls Faced
|1406
|368
|Avg
|27.06
|16.93
|SR
|55.83
|69.02
|Fours
|96
|16
|Fifties
|4
|0
|Sixies
|6
|3
|Highest
|87
|39
|Hundreds
|0
|0