Tevyn Walcott

Tevyn Walcott

wicket keeper

Full name:Tevyn Walcott

Teams

2025 Teams

Windward Islands Volcanoes

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches1926
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches1926
Innings3418
Not outs53
Runs785254
Balls Faced1406368
Avg27.0616.93
SR55.8369.02
Fours9616
Fifties40
Sixies63
Highest8739
Hundreds00

Another Players

Jeremiah, Johann

Jeremiah, Johann

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Robinson, Jerlani

Robinson, Jerlani

Solozano, Jeremy

Solozano, Jeremy

Emmanuel, Craig

Emmanuel, Craig

Hector, Donwell

Hector, Donwell

Allen, Ian

Allen, Ian

Ambris, Sunil

Ambris, Sunil

Springer, Shamar

Springer, Shamar