Shamarh Shaqad Joshua Brooks

Shamarh Shaqad Joshua Brooks

batsman

Full name:Shamarh Shaqad Joshua Brooks
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches132913996967
Innings0002220
Overs000131.510.00
Balls------
Maidens0001400
Runs000548420
Wickets000740
Avg00078.2810.50
SR000113150
Eco0004.154.20
BB000220
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches132913996967
Innings2429121696560
Not outs0111346
Runs553842218465918151231
Balls Faced12551114212001014
Avg23.0430.0719.8129.8629.7522.79
SR44.0675.58102.8300121.4
Fours7369150088
Fifties34127103
Sixies416110053
Highest11110156166101109
Hundreds110711

Shamarh Shaqad Joshua Brooks Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Shamarh Brooks News

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We invite you to find out the latest news about cricketer Shamarh Brooks right now, everything about his past matches, which tournaments he plans to attend, and what new records he is aiming for in cricket.

IND vs WI 2022, 3rd ODI | Internet reacts to 'Miyan Bhai's' swinging demons demolishing West Indian hopes

IND vs WI 2022, 3rd ODI | Internet reacts to 'Miyan Bhai's' swinging demons demolishing West Indian hopes

Mohammed Siraj produced two thunderbolts in his first over of the third ODI against the West Indies at the Queen's Park Oval to hand India the edge in the second innings. The pacer swung the ball either way for the wickets, showcasing his ability to extract the most from the conditions offered.

Shamarh Brooks09:08 PM, 24 July, 2022

IND vs WI 2022, 2nd ODI | Internet reacts as Shikhar Dhawan gets India back in game with fielding brilliance

Shamarh Brooks09:55 PM, 22 July, 2022

IND vs WI 2022, 1st ODI | Internet reacts to Shamarh Brook's stunning diving effort robbing Shikhar Dhawan of sensational century

Shamarh Brooks06:37 PM, 13 June, 2022

West Indies are looking solid with newly-formed top-order in ODIs

Shamarh Brooks10:22 AM, 09 June, 2022

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