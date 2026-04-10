Dominic Drakes

Dominic Drakes

all rounder

Full name:Dominic Drakes
Nationality:Barbados
Date of Birth (Age):February 6, 1998 (24)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:183 cm
Hometown:Barbados, West Indies
Jersey Number:48
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Left-Arm Medium Pace
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Los Angeles Knight Riders

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches31052853
Innings31092852
Overs19.032.0111.2185.1172.2
Balls-----
Maidens2022110
Runs732903249391603
Wickets26122854
Avg36.548.332733.5329.68
SR573255.6639.6719.14
Eco3.849.062.915.079.3
BB21443
4w00010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches31052853
Innings2572330
Not outs00068
Runs1115115272355
Balls Faced1719264387270
Avg5.5316.421616.13
SR64.778.9443.5670.28131.48
Fours03162128
Fifties00000
Sixies002719
Highest85333848
Hundreds00000

Dominic Drakes Schedule & Results

County Championship

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

One-Day Cup

Dominic Drakes News

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Right now you can find out all the first-hand information about one of the best cricketers Dominic Drakes, what kind of training plan he follows and what motivation helps him every time he takes to the field.

Watch | Odean Smith channels SKY with a stunning catch at the ropes in CPL

Watch | Odean Smith channels SKY with a stunning catch at the ropes in CPL

Suryakumar Yadav’s iconic catch in the ICC World T20 finals has made a significant impact, and now many players are emulating it. A similar incident was seen in the game between Antigua and Barbuda Falcons and St Kitts and Nevis Patriots where Odean Smith replicated something similar.

Dominic Drakes10:38 PM, 08 February, 2024

‌ILT20 | Twitter nostalgic as Boult takes a leaf out of Dhoni's playbook to flummox Drakes

Dominic Drakes03:39 PM, 28 August, 2022

WATCH | Andre Russell achieves incredible feat blasting six sixes in a row in 6IXTY tournament

Dominic Drakes12:52 PM, 07 October, 2021

IPL 2021 | Dominic Drakes named as Sam Curran’s replacement by Chennai Super Kings

Dominic Drakes03:34 PM, 16 September, 2021

CPL 2021 | Twitter reacts as St. Kitts and Nevis Patriots celebrate maiden title triumph

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