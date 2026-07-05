Kyshona Annika Knight
batsman
|Full name:
|Kyshona Annika Knight
|Nationality:
|Barbados
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|51
|55
|9
|Innings
|4
|0
|0
|Overs
|8.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|54
|0
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|54
|0
|0
|SR
|48
|0
|0
|Eco
|6.75
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|51
|55
|9
|Innings
|48
|51
|8
|Not outs
|8
|6
|3
|Runs
|851
|546
|59
|Balls Faced
|1724
|756
|83
|Avg
|21.27
|12.13
|11.8
|SR
|49.36
|72.22
|71.08
|Fours
|81
|41
|3
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|4
|5
|0
|Highest
|88
|42
|19
|Hundreds
|0
|0
|0