Kyshona Annika Knight

Kyshona Annika Knight

batsman

Full name:Kyshona Annika Knight
Nationality:Barbados

Teams

2025 Teams

Trinbago Knight Riders Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches51559
Innings400
Overs8.000
Balls---
Maidens000
Runs5400
Wickets100
Avg5400
SR4800
Eco6.7500
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches51559
Innings48518
Not outs863
Runs85154659
Balls Faced172475683
Avg21.2712.1311.8
SR49.3672.2271.08
Fours81413
Fifties100
Sixies450
Highest884219
Hundreds000

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