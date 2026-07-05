Geetika Kodali

Geetika Kodali

bowler

Full name:Geetika Kodali
Nationality:USA

Teams

2026 Teams

USA Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches318
Innings318
Overs15.341.0
Balls--
Maidens01
Runs93225
Wickets27
Avg46.532.14
SR46.535.14
Eco65.48
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches318
Innings314
Not outs25
Runs1072
Balls Faced4786
Avg108
SR21.2783.72
Fours14
Fifties00
Sixies00
Highest920
Hundreds00

Another Players

Pagydyala, Chetna Reddy

Pagydyala, Chetna Reddy

Chudasama, Aditi

Chudasama, Aditi

Willathgamuwa, Jessica

Willathgamuwa, Jessica

Iftikhar, Uzma

Iftikhar, Uzma

Thadani, Suhani

Thadani, Suhani

Dhingra, Disha

Dhingra, Disha

Vaghela, Isani

Vaghela, Isani

Singh, Ritu

Singh, Ritu

Bhogle, Gargi

Bhogle, Gargi

Aras, Jivana

Aras, Jivana