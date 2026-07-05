Geetika Kodali
bowler
|Full name:
|Geetika Kodali
|Nationality:
|USA
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|18
|Innings
|3
|18
|Overs
|15.3
|41.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|Runs
|93
|225
|Wickets
|2
|7
|Avg
|46.5
|32.14
|SR
|46.5
|35.14
|Eco
|6
|5.48
|BB
|1
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|3
|18
|Innings
|3
|14
|Not outs
|2
|5
|Runs
|10
|72
|Balls Faced
|47
|86
|Avg
|10
|8
|SR
|21.27
|83.72
|Fours
|1
|4
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|9
|20
|Hundreds
|0
|0