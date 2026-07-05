Mokhtar Ghulami

Mokhtar Ghulami

batsman

Full name:Mokhtar Ghulami
Nationality:France

Teams

2023 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings99
Not outs11
Runs176176
Balls Faced154154
Avg2222
SR114.28114.28
Fours1111
Fifties00
Sixies99
Highest4646
Hundreds00

Another Players

Sher, Zada

Sher, Zada

Singh, William Deep

Singh, William Deep

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

Rithurshan, Gunarasa

Rithurshan, Gunarasa

Canessane, Lingeswaran

Canessane, Lingeswaran

Jabarkhel, Abdulmalik

Jabarkhel, Abdulmalik

Warnakulasuriya, Shayam

Warnakulasuriya, Shayam

Jabarkhel, Ibrahim

Jabarkhel, Ibrahim

Bashir, Umar

Bashir, Umar

Nabi, Ahmad Zai Mouhammad

Nabi, Ahmad Zai Mouhammad