Mokhtar Ghulami
batsman
|Full name:
|Mokhtar Ghulami
|Nationality:
|France
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|9
|9
|Not outs
|1
|1
|Runs
|176
|176
|Balls Faced
|154
|154
|Avg
|22
|22
|SR
|114.28
|114.28
|Fours
|11
|11
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|9
|9
|Highest
|46
|46
|Hundreds
|0
|0