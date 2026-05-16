Mouhammad Dawood Ahmadzai

Mouhammad Dawood Ahmadzai

bowler

Full name:Mouhammad Dawood Ahmadzai
Nationality:France
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches18118
Innings18118
Overs62.02.062.0
Balls---
Maidens101
Runs39319393
Wickets18018
Avg21.83021.83
SR20.66020.66
Eco6.339.56.33
BB303
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches18118
Innings717
Not outs313
Runs24124
Balls Faced58258
Avg606
SR41.375041.37
Fours101
Fifties000
Sixies000
Highest18118
Hundreds000

Mouhammad Dawood Ahmadzai Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

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