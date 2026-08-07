Monil Kantilal Patel

Monil Kantilal Patel

batsman

Full name:Monil Kantilal Patel
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2024 Teams

Leinster Lightning

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches15
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches15
Innings15
Not outs00
Runs1038
Balls Faced1555
Avg107.6
SR66.6669.09
Fours26
Fifties00
Sixies00
Highest1017
Hundreds00

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