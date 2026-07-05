Nikhil Advani
batsman
|Full name:
|Nikhil Advani
|Nationality:
|Gibraltar
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|3
|3
|Overs
|6.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|38
|38
|Wickets
|1
|1
|Avg
|38
|38
|SR
|36
|36
|Eco
|6.33
|6.33
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|3
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|2
|2
|Balls Faced
|10
|10
|Avg
|0.66
|0.66
|SR
|20
|20
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0