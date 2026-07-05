Nikhil Advani

Nikhil Advani

batsman

Full name:Nikhil Advani
Nationality:Gibraltar

Teams

2023 Teams

Gibraltar

Lathbury Lightning

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings33
Overs6.06.0
Balls--
Maidens00
Runs3838
Wickets11
Avg3838
SR3636
Eco6.336.33
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings33
Not outs00
Runs22
Balls Faced1010
Avg0.660.66
SR2020
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Another Players

West, Jonathan

West, Jonathan

Reyes, Andrwe

Reyes, Andrwe

Packard, Edmund

Packard, Edmund

Mirpuri, Kabir

Mirpuri, Kabir

Latin, Iain Douglas Michael

Latin, Iain Douglas Michael

Nayak, Maanav Sameer

Nayak, Maanav Sameer

Bodha, Samarth

Bodha, Samarth

Daswani, Rahul

Daswani, Rahul

Whelan, Matthew

Whelan, Matthew

Sawyer, Alex

Sawyer, Alex