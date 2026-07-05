Nuruzzaman
all rounder
|Full name:
|Nuruzzaman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|27
|6
|Innings
|43
|5
|1
|Overs
|231.5
|15.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|31
|0
|0
|Runs
|756
|64
|6
|Wickets
|22
|1
|1
|Avg
|34.36
|64
|6
|SR
|63.22
|90
|6
|Eco
|3.26
|4.26
|6
|BB
|5
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|27
|6
|Innings
|73
|25
|4
|Not outs
|8
|5
|0
|Runs
|1480
|477
|33
|Balls Faced
|3812
|761
|53
|Avg
|22.76
|23.85
|8.25
|SR
|38.82
|62.68
|62.26
|Fours
|157
|38
|3
|Fifties
|7
|1
|0
|Sixies
|21
|5
|0
|Highest
|101
|85
|22
|Hundreds
|1
|0
|0