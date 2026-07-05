Nuruzzaman

Nuruzzaman

all rounder

Full name:Nuruzzaman
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Agrani Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches45276
Innings4351
Overs231.515.01.0
Balls---
Maidens3100
Runs756646
Wickets2211
Avg34.36646
SR63.22906
Eco3.264.266
BB511
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches45276
Innings73254
Not outs850
Runs148047733
Balls Faced381276153
Avg22.7623.858.25
SR38.8262.6862.26
Fours157383
Fifties710
Sixies2150
Highest1018522
Hundreds100

Another Players

Sagor

Sagor

Uddin, Nashed

Uddin, Nashed

Rihad, Md Ashraful Hasan

Rihad, Md Ashraful Hasan

Sharifullah, Md

Sharifullah, Md

Islam, Jahurul

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Babu, Sandip Roy Chowdhury

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Hossain, Salman

Hossain, Salman

Hasan, Nahid

Hasan, Nahid

Ahmed, Azmir

Ahmed, Azmir

Enam, Anamul Haque

Enam, Anamul Haque