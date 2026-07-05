Mohammad Salman Hossain Emon

Mohammad Salman Hossain Emon

batsman

Full name:Mohammad Salman Hossain Emon
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches626717
Innings50382
Overs386.4159.52.0
Balls---
Maidens7440
Runs125392115
Wickets43180
Avg29.1351.160
SR53.9553.270
Eco3.245.767.5
BB730
4w100
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches626717
Innings1036412
Not outs895
Runs28381528138
Balls Faced60332054154
Avg29.8727.7819.71
SR47.0474.3989.61
Fours36015111
Fifties19120
Sixies15132
Highest15211021
Hundreds210

Another Players

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Haque Jr, Enamul

Haque Jr, Enamul

Shepherd, Romario

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Lewis, Kennar

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Bruce, Tom

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Rasooli, Darwish

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Simmons, Lendl

Simmons, Lendl

Chowdhury, Mirttunjoy

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Ali, Shykat

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Siddique, Junaid

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