Mohammad Salman Hossain Emon
batsman
|Full name:
|Mohammad Salman Hossain Emon
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|62
|67
|17
|Innings
|50
|38
|2
|Overs
|386.4
|159.5
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|74
|4
|0
|Runs
|1253
|921
|15
|Wickets
|43
|18
|0
|Avg
|29.13
|51.16
|0
|SR
|53.95
|53.27
|0
|Eco
|3.24
|5.76
|7.5
|BB
|7
|3
|0
|4w
|1
|0
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|62
|67
|17
|Innings
|103
|64
|12
|Not outs
|8
|9
|5
|Runs
|2838
|1528
|138
|Balls Faced
|6033
|2054
|154
|Avg
|29.87
|27.78
|19.71
|SR
|47.04
|74.39
|89.61
|Fours
|360
|151
|11
|Fifties
|19
|12
|0
|Sixies
|15
|13
|2
|Highest
|152
|110
|21
|Hundreds
|2
|1
|0