Parandaman Thamaraikannan
batsman
|Full name:
|Parandaman Thamaraikannan
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|9
|Innings
|0
|1
|8
|Overs
|0
|1.0
|19.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|14
|157
|Wickets
|0
|0
|7
|Avg
|0
|0
|22.42
|SR
|0
|0
|16.28
|Eco
|0
|14
|8.26
|BB
|0
|0
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|9
|Innings
|1
|1
|7
|Not outs
|0
|0
|5
|Runs
|11
|13
|63
|Balls Faced
|12
|31
|82
|Avg
|11
|13
|31.5
|SR
|91.66
|41.93
|76.82
|Fours
|2
|2
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|11
|13
|25
|Hundreds
|0
|0
|0