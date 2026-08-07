Parandaman Thamaraikannan

Parandaman Thamaraikannan

batsman

Full name:Parandaman Thamaraikannan
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches119
Innings018
Overs01.019.0
Balls---
Maidens000
Runs014157
Wickets007
Avg0022.42
SR0016.28
Eco0148.26
BB004
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches119
Innings117
Not outs005
Runs111363
Balls Faced123182
Avg111331.5
SR91.6641.9376.82
Fours225
Fifties000
Sixies001
Highest111325
Hundreds000

Another Players

Subikshan, Anton Andrew

Subikshan, Anton Andrew

Yadav, Saurabh

Yadav, Saurabh

Karthik, S

Karthik, S

Beri, Manik

Beri, Manik

Fabid, Ahmed

Fabid, Ahmed

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Yadav, Ravi

Yadav, Ravi

Sharma, Bharat

Sharma, Bharat

Shinde, Santosh

Shinde, Santosh

Zeeshan N, Ameer

Zeeshan N, Ameer