Pascal Murungi

Pascal Murungi

all rounder

Full name:Pascal Murungi

Teams

2024 Teams

Uganda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches3333
Innings66
Overs13.013.0
Balls--
Maidens00
Runs9191
Wickets33
Avg30.3330.33
SR2626
Eco77
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches3333
Innings2323
Not outs88
Runs258258
Balls Faced219219
Avg17.217.2
SR117.8117.8
Fours2121
Fifties00
Sixies99
Highest3131
Hundreds00

Another Players

Masaba, Brian

Masaba, Brian

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Miyaji, Juma

Miyaji, Juma

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Watuwa, Calvin

Watuwa, Calvin

Ramjani, Alpesh

Ramjani, Alpesh

Wabwire, David

Wabwire, David

Waiswa, Kenneth

Waiswa, Kenneth

Sesazi, Simon

Sesazi, Simon

Achelam, Fred

Achelam, Fred