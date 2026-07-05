Pascal Murungi
all rounder
|Full name:
|Pascal Murungi
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|33
|33
|Innings
|6
|6
|Overs
|13.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|91
|91
|Wickets
|3
|3
|Avg
|30.33
|30.33
|SR
|26
|26
|Eco
|7
|7
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|33
|33
|Innings
|23
|23
|Not outs
|8
|8
|Runs
|258
|258
|Balls Faced
|219
|219
|Avg
|17.2
|17.2
|SR
|117.8
|117.8
|Fours
|21
|21
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|9
|9
|Highest
|31
|31
|Hundreds
|0
|0