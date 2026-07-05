Rebecca Maureen Burns

Rebecca Maureen Burns

batsman

Full name:Rebecca Maureen Burns
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Wellington Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches248
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches248
Innings244
Not outs06
Runs20850
Balls Faced23773
Avg1022.36
SR86.95109.96
Fours3103
Fifties03
Sixies018
Highest2062
Hundreds00

Another Players

Bryant, Rachel

Bryant, Rachel

Sims, Gemma

Sims, Gemma

Francis, Hannah R

Francis, Hannah R

King, Caitlin

King, Caitlin

Newton, Thamsyn

Newton, Thamsyn

McFadyen, Jess

McFadyen, Jess

Molony, Bethany

Molony, Bethany

Knott, Charli

Knott, Charli

Chandler, Kate

Chandler, Kate

Baird, Nicole

Baird, Nicole