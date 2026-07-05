Rebecca Maureen Burns
batsman
|Full name:
|Rebecca Maureen Burns
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|48
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|48
|Innings
|2
|44
|Not outs
|0
|6
|Runs
|20
|850
|Balls Faced
|23
|773
|Avg
|10
|22.36
|SR
|86.95
|109.96
|Fours
|3
|103
|Fifties
|0
|3
|Sixies
|0
|18
|Highest
|20
|62
|Hundreds
|0
|0