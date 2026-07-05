Ronald Lutaaya
batsman
|Full name:
|Ronald Lutaaya
|Nationality:
|Uganda
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|22
|22
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|22
|22
|Innings
|21
|21
|Not outs
|2
|2
|Runs
|414
|414
|Balls Faced
|320
|320
|Avg
|21.78
|21.78
|SR
|129.37
|129.37
|Fours
|44
|44
|Fifties
|2
|2
|Sixies
|10
|10
|Highest
|70
|70
|Hundreds
|0
|0