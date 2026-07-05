Ronald Lutaaya

Ronald Lutaaya

batsman

Full name:Ronald Lutaaya
Nationality:Uganda

Teams

2025 Teams

Uganda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2222
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2222
Innings2121
Not outs22
Runs414414
Balls Faced320320
Avg21.7821.78
SR129.37129.37
Fours4444
Fifties22
Sixies1010
Highest7070
Hundreds00

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