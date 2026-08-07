Ruvindu Gunasekera
batsman
|Full name:
|Ruvindu Gunasekera
|Nationality:
|Canada
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|8
|24
|69
|41
|Innings
|0
|0
|17
|19
|5
|Overs
|0
|0
|104.2
|62.5
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|10
|1
|0
|Runs
|0
|0
|384
|396
|127
|Wickets
|0
|0
|13
|13
|8
|Avg
|0
|0
|29.53
|30.46
|15.87
|SR
|0
|0
|48.15
|29
|13.5
|Eco
|0
|0
|3.68
|6.3
|7.05
|BB
|0
|0
|5
|4
|3
|4w
|0
|0
|1
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|8
|24
|69
|41
|Innings
|19
|8
|43
|69
|41
|Not outs
|0
|0
|1
|1
|3
|Runs
|455
|202
|1123
|1683
|1164
|Balls Faced
|677
|188
|1761
|2397
|1036
|Avg
|23.94
|25.25
|26.73
|24.75
|30.63
|SR
|67.2
|107.44
|63.77
|70.21
|112.35
|Fours
|40
|23
|119
|147
|104
|Fifties
|6
|1
|7
|13
|9
|Sixies
|11
|4
|30
|48
|41
|Highest
|72
|65
|150
|111
|95
|Hundreds
|0
|0
|2
|2
|0