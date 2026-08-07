Ruvindu Gunasekera

Ruvindu Gunasekera

batsman

Full name:Ruvindu Gunasekera
Nationality:Canada

Teams

2023 Teams

Lone Star Athletics

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches198246941
Innings0017195
Overs00104.262.518.0
Balls-----
Maidens001010
Runs00384396127
Wickets0013138
Avg0029.5330.4615.87
SR0048.152913.5
Eco003.686.37.05
BB00543
4w00110
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches198246941
Innings198436941
Not outs00113
Runs455202112316831164
Balls Faced677188176123971036
Avg23.9425.2526.7324.7530.63
SR67.2107.4463.7770.21112.35
Fours4023119147104
Fifties617139
Sixies114304841
Highest726515011195
Hundreds00220

Another Players

Pathare, Sidhesh

Pathare, Sidhesh

Menon, Shahiq

Menon, Shahiq

Saripella, Josh

Saripella, Josh

Desai, Jay

Desai, Jay

Khalid, Hamza

Khalid, Hamza

Kannantha, Arya

Kannantha, Arya

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Bhattad, Pranav

Bhattad, Pranav

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Satheesh, Shreyan

Satheesh, Shreyan