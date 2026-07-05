Sadaf Hussain
bowler
|Full name:
|Sadaf Hussain
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|97
|68
|4
|Innings
|175
|68
|4
|Overs
|2872.3
|588.3
|14.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|715
|39
|0
|Runs
|8436
|3029
|101
|Wickets
|415
|139
|4
|Avg
|20.32
|21.79
|25.25
|SR
|41.53
|25.4
|21.5
|Eco
|2.93
|5.14
|7.04
|BB
|15
|5
|3
|4w
|21
|10
|0
|5w
|25
|3
|0
|10w
|5
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|97
|68
|4
|Innings
|139
|34
|0
|Not outs
|33
|14
|0
|Runs
|778
|110
|0
|Balls Faced
|1414
|162
|0
|Avg
|7.33
|5.5
|0
|SR
|55.02
|67.9
|0
|Fours
|94
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|18
|4
|0
|Highest
|45
|14
|0
|Hundreds
|0
|0
|0