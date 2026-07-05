Sadaf Hussain

Sadaf Hussain

bowler

Full name:Sadaf Hussain
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2023 Teams

Golden State Grizzlies

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches97684
Innings175684
Overs2872.3588.314.2
Balls---
Maidens715390
Runs84363029101
Wickets4151394
Avg20.3221.7925.25
SR41.5325.421.5
Eco2.935.147.04
BB1553
4w21100
5w2530
10w500

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches97684
Innings139340
Not outs33140
Runs7781100
Balls Faced14141620
Avg7.335.50
SR55.0267.90
Fours9460
Fifties000
Sixies1840
Highest45140
Hundreds000

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