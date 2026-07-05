Follow us
2023 Players
Akash Sundaresan
Anthony Bramble
Guyana
Arshdeep Singh Jammu
Dilpreet Biling
Harish Kakani
John Manohar
Karan Chandel
Kulvinder Singh
Mohit Nataraj
Navan Preet Singh
Neeraj Goel
Prabhavh Pradeep
Pranavh Pradeep
Rashid Azimi
Sadaf Hussain
Pakistan
Sami Aslam
Shivam Mishra
India
Sohan Bhat
Tejas Nataraj
Umaid Asif
Varad Kane
Vatsal Vaghela
Zia Muhammad Shahzad
Minor League 2023
Baltimore Royals
East Bay Blazers
New Jersey Somerset Cavaliers
Silicon Valley Strikers
New England Eagles
Orlando Galaxy
The Philadelphians
Morrisville Raptors
Ft Lauderdale Lions
St Louis Americans