Sameer Choudhary
batsman
|Full name:
|Sameer Choudhary
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|13
|12
|Innings
|0
|10
|1
|Overs
|0
|46.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|0
|247
|33
|Wickets
|0
|5
|1
|Avg
|0
|49.4
|33
|SR
|0
|55.2
|24
|Eco
|0
|5.36
|8.25
|BB
|0
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|13
|12
|Innings
|2
|9
|6
|Not outs
|1
|4
|1
|Runs
|70
|221
|44
|Balls Faced
|190
|230
|59
|Avg
|70
|44.2
|8.8
|SR
|36.84
|96.08
|74.57
|Fours
|10
|15
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|6
|0
|Highest
|49
|43
|17
|Hundreds
|0
|0
|0