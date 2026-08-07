Sameer Choudhary

Sameer Choudhary

batsman

Full name:Sameer Choudhary

Teams

2024 Teams

Gorakhpur Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches31312
Innings0101
Overs046.04.0
Balls---
Maidens010
Runs024733
Wickets051
Avg049.433
SR055.224
Eco05.368.25
BB021
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches31312
Innings296
Not outs141
Runs7022144
Balls Faced19023059
Avg7044.28.8
SR36.8496.0874.57
Fours10151
Fifties000
Sixies160
Highest494317
Hundreds000

Another Players

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

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Kartikeya, Kumar

Rathi, Ankit

Rathi, Ankit

Gupta, Puneet

Gupta, Puneet

Bansal, Rishabh

Bansal, Rishabh

Sethi, Harshit

Sethi, Harshit

Yadav, Siddharth Sarvan

Yadav, Siddharth Sarvan

Rehman, Abdul Zahid

Rehman, Abdul Zahid