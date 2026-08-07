Rishabh Bansal

Rishabh Bansal

bowler

Full name:Rishabh Bansal

Teams

2026 Teams

Gorakhpur Lions

Rishabh Bansal Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

Kartikeya, Kumar

Kartikeya, Kumar

Rathi, Ankit

Rathi, Ankit

Choudhary, Sameer

Choudhary, Sameer

Gupta, Puneet

Gupta, Puneet

Sethi, Harshit

Sethi, Harshit

Yadav, Siddharth Sarvan

Yadav, Siddharth Sarvan

Rehman, Abdul Zahid

Rehman, Abdul Zahid