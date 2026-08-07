Divyansh Chaturvedi

T20 Uttar Pradesh League
Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
LUC
GOR
Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
GOR
MEE
Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
GOR
KAS
Gorakhpur Lions vs Noida Super Kings
T20 Uttar Pradesh League
GOR
NOI
Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
KAS
GOR
Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
MEE
GOR
Noida Super Kings vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
NOI
GOR
Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
GOR
LUC
Kanpur Superstar vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
KAN
GOR