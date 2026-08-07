Abhishek Goswami

Abhishek Goswami

batsman

Full name:Abhishek Goswami
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1165
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1165
Innings2155
Not outs000
Runs2530986
Balls Faced5244686
Avg12.520.617.2
SR48.0769.28100
Fours3379
Fifties020
Sixies042
Highest145447
Hundreds000

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