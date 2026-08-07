Abhishek Goswami
batsman
|Full name:
|Abhishek Goswami
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|16
|5
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|16
|5
|Innings
|2
|15
|5
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|25
|309
|86
|Balls Faced
|52
|446
|86
|Avg
|12.5
|20.6
|17.2
|SR
|48.07
|69.28
|100
|Fours
|3
|37
|9
|Fifties
|0
|2
|0
|Sixies
|0
|4
|2
|Highest
|14
|54
|47
|Hundreds
|0
|0
|0