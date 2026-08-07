Harshit Sethi

Harshit Sethi

all rounder

Full name:Harshit Sethi

Teams

2026 Teams

Gorakhpur Lions

Harshit Sethi Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

Kartikeya, Kumar

Kartikeya, Kumar

Rathi, Ankit

Rathi, Ankit

Choudhary, Sameer

Choudhary, Sameer

Gupta, Puneet

Gupta, Puneet

Bansal, Rishabh

Bansal, Rishabh

Yadav, Siddharth Sarvan

Yadav, Siddharth Sarvan

Rehman, Abdul Zahid

Rehman, Abdul Zahid