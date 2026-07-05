Sheneta Shanata Grimmond
bowler
|Full name:
|Sheneta Shanata Grimmond
|Nationality:
|Guyana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|9
|15
|8
|Innings
|9
|14
|8
|Overs
|42.1
|31.4
|27.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|2
|Runs
|209
|217
|132
|Wickets
|5
|7
|5
|Avg
|41.8
|31
|26.4
|SR
|50.6
|27.14
|32.4
|Eco
|4.95
|6.85
|4.88
|BB
|4
|3
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|9
|15
|8
|Innings
|7
|14
|7
|Not outs
|1
|3
|0
|Runs
|79
|80
|56
|Balls Faced
|94
|116
|66
|Avg
|13.16
|7.27
|8
|SR
|84.04
|68.96
|84.84
|Fours
|6
|7
|8
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|0
|Highest
|34
|15
|26
|Hundreds
|0
|0
|0