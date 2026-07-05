Sheneta Shanata Grimmond

Sheneta Shanata Grimmond

bowler

Full name:Sheneta Shanata Grimmond
Nationality:Guyana

Teams

2025 Teams

Barbados Royals Women

Guyana Amazon Warriors Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches9158
Innings9148
Overs42.131.427.0
Balls---
Maidens002
Runs209217132
Wickets575
Avg41.83126.4
SR50.627.1432.4
Eco4.956.854.88
BB431
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches9158
Innings7147
Not outs130
Runs798056
Balls Faced9411666
Avg13.167.278
SR84.0468.9684.84
Fours678
Fifties000
Sixies220
Highest341526
Hundreds000

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Boyce, Reniece

Boyce, Reniece

Fletcher, Afy

Fletcher, Afy

Munisar, Ashmini

Munisar, Ashmini

Bates, Suzie

Bates, Suzie

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

Henry, Chinelle

Henry, Chinelle

Taylor, Stafanie

Taylor, Stafanie

Khaka, Ayabonga

Khaka, Ayabonga

Vaghela, Isani

Vaghela, Isani