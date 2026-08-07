Stephan Julian Baard
batsman
|Full name:
|Stephan Julian Baard
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|28
|66
|112
|79
|Innings
|0
|0
|28
|20
|6
|Overs
|0
|0
|196.3
|84.5
|10.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|25
|2
|0
|Runs
|0
|0
|728
|437
|79
|Wickets
|0
|0
|14
|10
|1
|Avg
|0
|0
|52
|43.7
|79
|SR
|0
|0
|84.21
|50.9
|60
|Eco
|0
|0
|3.7
|5.15
|7.9
|BB
|0
|0
|3
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|28
|66
|112
|79
|Innings
|19
|28
|127
|112
|77
|Not outs
|0
|3
|0
|2
|5
|Runs
|348
|714
|3260
|2994
|1759
|Balls Faced
|595
|632
|5954
|3842
|1572
|Avg
|18.31
|28.56
|25.66
|27.21
|24.43
|SR
|58.48
|112.97
|54.75
|77.92
|111.89
|Fours
|33
|61
|428
|318
|163
|Fifties
|2
|5
|17
|19
|11
|Sixies
|3
|18
|25
|42
|47
|Highest
|73
|92
|114
|132
|92
|Hundreds
|0
|0
|2
|3
|0