Stephan Julian Baard

Stephan Julian Baard

batsman

Full name:Stephan Julian Baard
Nationality:Namibia

Teams

2023 Teams

Fish River Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches19286611279
Innings0028206
Overs00196.384.510.0
Balls-----
Maidens002520
Runs0072843779
Wickets0014101
Avg005243.779
SR0084.2150.960
Eco003.75.157.9
BB00321
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches19286611279
Innings192812711277
Not outs03025
Runs348714326029941759
Balls Faced595632595438421572
Avg18.3128.5625.6627.2124.43
SR58.48112.9754.7577.92111.89
Fours3361428318163
Fifties25171911
Sixies318254247
Highest739211413292
Hundreds00230

Another Players

Lita, Addo

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Bronkhorst, Christo

Bronkhorst, Christo

Ya France, Pikky

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du Plessis, Jean

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du Preez, Michau

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Bhatti, Ahsen

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Wyk, Henry Van

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Niehaus, Pieter Wouter

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Visagie, JW

Visagie, JW

Plessis, Arnaud Du

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