Jean du Plessis

Jean du Plessis

batsman

Full name:Jean du Plessis
Nationality:South Africa

Teams

2025 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches323615
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches323615
Innings523514
Not outs471
Runs15801173397
Balls Faced33631560334
Avg32.9141.8930.53
SR46.9875.19118.86
Fours1808832
Fifties742
Sixies9148
Highest16210769
Hundreds430

Another Players

King, JP

King, JP

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

White, David

White, David

Nabe, Mthiwekhaya

Nabe, Mthiwekhaya

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

de Klerk, Jade

de Klerk, Jade

King, JP

King, JP

Ntuli, Tshepo

Ntuli, Tshepo

Heerden, George Van

Heerden, George Van