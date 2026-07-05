Jean du Plessis
batsman
|Full name:
|Jean du Plessis
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|36
|15
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|32
|36
|15
|Innings
|52
|35
|14
|Not outs
|4
|7
|1
|Runs
|1580
|1173
|397
|Balls Faced
|3363
|1560
|334
|Avg
|32.91
|41.89
|30.53
|SR
|46.98
|75.19
|118.86
|Fours
|180
|88
|32
|Fifties
|7
|4
|2
|Sixies
|9
|14
|8
|Highest
|162
|107
|69
|Hundreds
|4
|3
|0