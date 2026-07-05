Helao Nafidi Ya Ya France

Helao Nafidi Ya Ya France

batsman

Full name:Helao Nafidi Ya Ya France
Nationality:Namibia

Teams

2025 Teams

Namibia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2521475052
Innings2417243224
Overs144.138.0168.4169.157.0
Balls-----
Maidens601862
Runs663271747793382
Wickets158111716
Avg44.233.8767.946.6423.87
SR57.6628.59259.721.37
Eco4.597.134.424.686.7
BB21223
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2521475052
Innings2111934437
Not outs1132118
Runs264391448599442
Balls Faced300434007902471
Avg26.44.8715.9118.1515.24
SR8890.6936.1366.493.84
Fours2131855847
Fifties10411
Sixies1015175
Highest5213835254
Hundreds00000

Another Players

Brassell, Jack Thomas

Brassell, Jack Thomas

Cock, Divan la

Cock, Divan la

Lita, Addo

Lita, Addo

Davin, Niko

Davin, Niko

Shikongo, Ben

Shikongo, Ben

Brussell, Jack

Brussell, Jack

Kotze, JP

Kotze, JP

Julius, Joshuan

Julius, Joshuan

Mutumbe, Mika

Mutumbe, Mika

du Preez, Michau

du Preez, Michau