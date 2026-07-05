Helao Nafidi Ya Ya France
batsman
|Full name:
|Helao Nafidi Ya Ya France
|Nationality:
|Namibia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|47
|50
|52
|Innings
|24
|17
|24
|32
|24
|Overs
|144.1
|38.0
|168.4
|169.1
|57.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|18
|6
|2
|Runs
|663
|271
|747
|793
|382
|Wickets
|15
|8
|11
|17
|16
|Avg
|44.2
|33.87
|67.9
|46.64
|23.87
|SR
|57.66
|28.5
|92
|59.7
|21.37
|Eco
|4.59
|7.13
|4.42
|4.68
|6.7
|BB
|2
|1
|2
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|21
|47
|50
|52
|Innings
|21
|11
|93
|44
|37
|Not outs
|11
|3
|2
|11
|8
|Runs
|264
|39
|1448
|599
|442
|Balls Faced
|300
|43
|4007
|902
|471
|Avg
|26.4
|4.87
|15.91
|18.15
|15.24
|SR
|88
|90.69
|36.13
|66.4
|93.84
|Fours
|21
|3
|185
|58
|47
|Fifties
|1
|0
|4
|1
|1
|Sixies
|10
|1
|5
|17
|5
|Highest
|52
|13
|83
|52
|54
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0