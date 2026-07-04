Cobra Cricket Club Cricket Team Players

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Cobra Cricket Club

Soban, Muhammad

Burhan, Muhammad

Pakistan

Ashwathnarayana, Satyadeep

Kumar, Sanjay

Muhammad, Usman

Mathur, Ashutosh

Jacob, Amal

Hungary

Ullah, Hafeez

Shaharyar, Butt Muhammad

Singh, Nain Amit

Sawant Patel, Ruturaj Mahesh

Ullah, Zafar Ullah

Ullah, Shakir

Dowle, Chris

Sundaravadivelu, Muruga Perumal

Venkatarajan, Arun

Adapaka, Bhavani Prasad

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Hungary

Yadav, Ravi Kumar

Vasudev, Vishnu

Adeebuddin

Kumar, Anuj

Sharma, Harshit

Joy, Edwin

Siddiqui, Mohammad Imran

Qadeer, Adbul

Srinivas, Mandali Venkata